Последнее обновление: 28.10.2022 18:00

Канада ввела санкции против 35 россиян и 6 энергетических предприятий из РФ

Оттава вводит санкции отношении еще 35 физических лиц, в том числе членов руководства "Газпрома", а также шести энергетических компаний из России, заявил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Сегодня я объявляю, что мы включаем еще 35 физических лиц в санкционный список по России, включая влиятельных лидеров государственной компании "Газпром", а также вводим санкции в отношении шести предприятий энергетического сектора", - сказал Трюдо, выступая в Виннипеге.

Всего с начала войны в Украине Оттава ввела санкции против более тысячи физических и 250 юридических лиц из РФ.

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