В Чувашии дрон впервые атаковал нефтебазу

В Чувашии утром 9 марта дрон впервые атаковал нефтебазу.

"Сегодня утром на территории ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата", - сообщил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале.

«Буревестник» — это нефтебаза, на которой находятся резервуары, предназначенные для хранения и отпуска нефти и нефтепродуктов, следует из открытых данных.

Николаев заявил, что объект «находится на реконструкции».

Беспилотник впервые за три года войны в Украине атаковал объект в Чувашии, пишут российские СМИ. При этом дроны соседний Татарстан атаковали неоднократно.

Между тем Минобороны России, отчитываясь утром о 88 сбитых украинских дронах в восьми регионах России, Чувашию не упоминало.

"В период с 20:00 мск 8 марта до 07:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов. 52 БПЛА сбито над Белгородской областью, 13 БПЛА - над Липецкой областью, девять БПЛА - над Ростовской областью, восемь БПЛА - над Воронежской областью, три БПЛА - над Астраханской областью, по одному БПЛА - над Краснодарским краем, Рязанской и Курской областями", - говорится в краткой утренней сводке Минобороны РФ.