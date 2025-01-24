Последнее обновление: 24.01.2025 13:52

"Группа Кремний ЭЛ" в Брянске после атаки беспилотников остановила работу

В Брянске АО "Группа Кремний ЭЛ", занимающееся производством микроэлектроники, приостановило работу после атаки беспилотников в ночь на 24 января. Об этом сообщило предприятие.

Всего было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений и склад готовой продукции.

"Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

АО "Группа Кремний ЭЛ" - правопреемник Брянского завода полупроводниковых приборов, одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России.

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