Украина ударила по пункту управления корпуса РФ в Донецкой области

Украинские военные нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ в оккупированном городе Светлодарск Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно информации, в течение недели ВСУ также нанесли серию ударов по захваченным россиянами объектам в Донецкой области.

Утверждается, что при этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения.

Светлодарск – город в Бахмутском районе Донецкой области. Расстояние от населенного пункта до линии фронта составляет около 20 километров.