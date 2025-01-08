Цены производителей в еврозоне выросли в ноябре на 1,6%, в ЕС - на 1,7%

В ноябре 2024 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 1,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда их повышение составляло 0,4%, свидетельствуют данные Eurostat.

По сравнению с ноябрем прошлого года цены упали на 1,2%.

В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце выросли на 1,7% после роста на 0,4% в октябре. В годовом выражении цены понизились на 1,1%.

Наибольший рост цен производителей промышленной продукции за месяц был зафиксирован в Болгарии (4,9%), Ирландии (4,5%) и Швеции (4,2%). Самое заметное снижение наблюдалось в Эстонии и на Кипре (-1,4%), Словакии (-0,5%) и Люксембурге (-0,4%).

В годовом выражении наибольшее падение было в Словакии (-18,4%), Люксембурге (-6,6%) и Франции (-5,2%). Наибольший рост зафиксирован в Ирландии (5,4%), Дании и Венгрии (3,2%), а также в Португалии (2,0%).