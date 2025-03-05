Цены производителей в еврозоне и ЕС в январе подросли на 0,8%

В январе 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их повышение составляло 0,5%. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

По сравнению с январем прошлого года цены выросли на 1,8%.

В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце выросли также на 0,8% после повышения на 0,4% в декабре. В годовом выражении цены увеличились на 1,8%.

Наибольший рост цен производителей промышленной продукции за месяц был зафиксирован в Ирландии (6,2%), Болгарии (5,4%) и Швеции (2,3% Самое заметное снижение наблюдалось в Португалии (-2,2%), Австрии (-0,6%), Словении (-0,5%) и на Кипре (-0,3%).

В годовом выражении наибольший рост был отмечен в Ирландии (14,9%), Болгарии (14,4%) и Дании (6,4%). Наибольшее снижение зафиксировано в Литве (-5,3%), Люксембурге (-4,7%) и Эстонии (-4,5%).