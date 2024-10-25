Золото падает в цене после рекордного роста

Цены на золото упали, поскольку некоторые инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли, которое подтолкнуло цену до рекордно высокого уровня. Об этом сообщает Reuters.

Спотовое золото подешевело на 0,4% до $2 724,50 за унцию. В среду, 23 октября, цены достигли исторического максимума в $2 758,37 д.

В этом году спотовое золото выросло на 32%. Отмечается, что это будет самым большим годовым ростом золота с 1979 года, если оно останется вблизи этих уровней.

Спотовое серебро, которое в начале недели достигло 12-летнего максимума в $34,87, упало на 1,4% до $33,23 за унцию. Цена на платину снизилась на 1,6% до $1 009,43.