Во Франции к электросетям подключили новый атомный реактор

Самый мощный ядерный реактор Франции заработал после 12-летней задержки и производит электроэнергию.

Реактор EPR Flamanville 3 был впервые запущен 20 сентября этого года и прошел различные испытания; он подает электроэнергию в сеть с 21 декабря, сообщают местные СМИ.

Франция не строила новых атомных электростанций в течение 25 лет. Из-за технических проблем строительство реактора затянулось на 12 лет и обошлось в четыре раза дороже, чем планировалось.

Его стоимость сейчас оценивается в €13 млрд. На долю ядерной энергетики приходится около трех пятых производства энергии во Франции, и президент Эммануэль Макрон намерен еще увеличить количество реакторов.