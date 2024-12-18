Последнее обновление: 18.12.2024 18:00

Россия ночью запустила по Украине более 80 дронов

В ночь на 18 декабря Россия запустила по Украине 81 дрон. Силы противовоздушной обороны сбили 51 БпЛА, сообщили Воздушные силы Украины.

Россия запускала дроны из районов Брянска, Курска, Миллерово и Орла. В Воздушных силах отметили, что попаданий дронов не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 51 вражеского дрона в нескольких регионах: Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Еще 30 БпЛА-имитаторов были локационно потеряны.

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