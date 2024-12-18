Президент Южной Кореи не явился на допрос по делу о введении военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проигнорировал повестку и не явился в управление антикоррупционных расследований.

Его должны были допросить по делу о подстрекательстве к мятежу, которое возбудили после того, как президент ввел в стране военное положение.

Как сообщает агентство Yonhap, допрос должен был начаться в 10 утра по местному времени.

Многочисленные попытки вручить повестку Юну ранее на этой неделе не увенчались успехом, так как президентская канцелярия отказывалась принимать документы и отправляла их обратно.

Глава управления антикоррупционных расследований О Дон Ун заявил, что повестку отклонили «преднамеренно», и пообещал принять ответные меры. Ведомство может запросить суд ордер на арест президента.

Парламент Южной Кореи 14 декабря проголосовал за импичмент президенту из-за того, что тот 3 декабря ввел в стране военное положение. Спустя несколько часов оно было отменено, а президента обвинили в подстрекательстве к мятежу.