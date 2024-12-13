Последнее обновление: 13.12.2024 18:00

Полиция Южной Кореи рассмотрит вопрос об ордере на арест президента

Правоохранительные органы Южной Кореи могут запросить у суда выдачу ордера на арест обвиняемого в мятеже президента Юн Сок Ёля в рамках расследования в отношении него. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Кроме того, в правоохранительных органах думают над тем, чтобы запросить ордер на изъятие данных о звонках и переписках президента, а также над тем, чтобы вызвать его на допрос.

Они также рассматривают возможность провести обыск в президентской резиденции и наложить на неё арест.

Накануне полиция уже попыталась провести обыск в резиденции Юн Сок Ёля, однако охрана здания воспрепятствовала этому.



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