Последнее обновление: 13.12.2024 18:00

США выделяют Украине военную помощь на $500 млн

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $500 млн. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимых вооружений и оборудования нашим украинским партнерам, которые защищаются от продолжающихся атак России", - сказал он.

В пакет, в частности, войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, бронетехника и оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических, а также ядерных атак.

Помощь будет выделена из запасов Пентагона.

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