Последнее обновление: 13.11.2024 12:24

США с весны передали Украине 83% обещанных снарядов и 67% ПВО

С момента утверждения Конгрессом дополнительных финансовых средств для Украины в апреле 2024 года США уже передали Украине 83% обещанных боеприпасов, 67% обещанных средств ПВО и 60% огневых мощностей. Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

"От принятия дополнительного финансирования к середине октября мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных из наших складов", – сказал он.

Речь идет об артиллерийских снарядах 155-мм калибра, ракетах для систем HIMARS GMLRS, боеприпасах к системам Patriot и NASAMS.

"Мы также доставили 67% обещанных других возможностей противовоздушной обороны, включая ракеты к Stinger и HAWK, и выполнили 60% наших обязательств по огненным средствам, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра", – заявил Райдер.

По его словам, поставки вооружения с американских складов длятся в течение нескольких дней или недель. Если какое-либо оборудование нуждается в ремонте, его быстро восстанавливают и отправляют в Украину.

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