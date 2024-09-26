США объявили о новом пакете помощи Украине на $375 млн

Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Пакет выделяется на основе применения президентского полномочия по изъятию вооружений из запасов Пентагона. Как сообщалось, в Белом доме сейчас работают над тем, чтобы почти $6 млрд, предусмотренные на применение этого полномочия, не "сгорели" в конце финансового года 30 сентября.

Новый пакет оценивается в $375 млн "для предоставления Украине дополнительных возможностей для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая: вооружение класса „воздух-земля"; боеприпасы для ракетных систем и артиллерии; бронетехнику; и противотанковые средства.

В частности, в пакет вошли: боеприпасы класса "воздух-земля"; боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS); 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы; ракеты трубчатого пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW); противотанковые системы Javelin и AT-4; бронированные машины охраны M1117; противоминные автомобили с защитой от засад (MRAP); легкие тактические машины; бронированные мостовые системы; стрелковое оружие; патрульные катера; саперная техника и боеприпасы; запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Это уже шестьдесят шестой транш оборудования, который администрация Байдена предоставит Украине со складов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств с целью предоставления Украине поддержки, необходимой для победы в войне", – говорится в сообщении Пентагона.