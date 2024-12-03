США объявили пакет помощи Украине на $725 млн

Соединенные Штаты 2 декабря объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $725 млн. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на Государственный департамент США.

Пакет предусматривает дополнительные боеприпасы к HIMARS и артиллерии, ракеты к Stinger, беспилотники, противопехотные мины, противотанковое оружие и другое вооружение.

Его предоставят из складов США по программе президентских полномочий (PDA).

Информацию о предоставлении Украине нового пакета помощи подтвердила пресс-служба Пентагона. В оборонном ведомстве страны заявили, что США выделили более $62 млрд на помощь Украине в сфере безопасности с начала президентства Джо Байдена, в том числе примерно $61,4 млрд с начала вторжения России 24 февраля 2022 года.

Позже Пентагон опубликовал полный список вошедших в новый пакет помощи вооружений: боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS; ракеты Stinger; боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS); боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS; артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм; беспилотные авиационные системы; наземные мины; ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW); противотанковые комплексы Javelin и AT-4; стрелковое оружие и боеприпасы; оборудование для подрыва; оборудование для защиты критической инфраструктуры; запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.