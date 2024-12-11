"Дешевый" белорусский аналог Starlink поступил на вооружение армии

Разработанный в Беларуси для военных мобильный комплекс связи "Кулиса", который называют "дешевым" аналогом Starlink, поступил на вооружение армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Министерства обороны Беларуси.

"Данный комплекс уже поступил на вооружение и эксплуатируется в подразделениях и воинских частях Вооруженных сил", - ответили в ведомстве на соответствующий вопрос.

Ранее начальник связи Вооруженных сил Беларуси Вадим Романив сообщил, что "Кулиса" была представлена в прошлом году Лукашенко. В этом году комплекс был доработан.

"В прошлом году <...> был представлен наш мобильный комплект связи, так называемый аналог Starlink. В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество и количество предоставляемых услуг. И уже сегодня мы демонстрируем его возможности. И до начала нового учебного года он будет в войсках", - сказал Романив.

Напомним, аналог Starlink Лукашенко показали 6 октября 2023 года. Военные заявили, что система, помимо связи, предоставляет удаленный доступ к интернету.

"То есть ты, то что Маск за миллиарды долларов делал, ты сам сделал бесплатно?", - спросил тогда Лукашенко.

Белорусский военный специалист уточнил: "Ну не бесплатно, но за очень маленькие деньги".

Щепетильный в денежных вопросах Лукашенко переуточнил: "Ну не за миллиарды долларов?".

Военный специалист ответил, что нет.

"То есть Маск нам не нужен? Эта система работает по принципу Statlink?", – спросил Лукашенко.

На это специалист ответил утвердительно.

"Где-то в Минске точка доступа в интернет: она транслируется через станцию спутниковой связи, выходит сюда и через роутер Wi-Fi раздает интернет", - проинформировал он.