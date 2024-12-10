Цены на нефть эталонных марок во вторник утром снижаются.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $71,78 за баррель, что на $0,36 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,02 до $72,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,39 до $67,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,17 до $68,37 за баррель.