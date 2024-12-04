Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в среду утром после скачка накануне, вызванного ожиданиями продления ограничений на поставки нефти со стороны ОПЕК+.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 подорожали на $0,2 до $73,82 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на $1,79 до $73,62 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,17 до $70,11 за баррель. Накануне фьючерсы выросли в цене на $1,84 до $69,94 за баррель.