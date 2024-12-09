Последнее обновление: 09.12.2024 10:22

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник на фоне повышения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составила $71,48 за баррель, что на $0,36 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,97 до $71,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,38 до $67,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,1 до $67,2 за баррель.

Обе марки по итогам торгов в пятницу обновили минимумы с 15 ноября. При этом за неделю международный бенчмарк потерял 1%, североамериканский - 1,2%.

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