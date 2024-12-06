Цены на нефть эталонных марок стабилизировались на торгах утром в пятницу

Нефтяные цены стабилизировались утром на торгах после прошедшего накануне министерского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о дальнейшей отсрочке планирующегося увеличения добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составила $72,06 за баррель, что на $0,03 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,22 до $72,09 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,01 до $68,31 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,24 (0,4%), до $68,3 за баррель.

Как сообщалось, ОПЕК+ в четверг приняла решение о продлении действующих на 2025 год квот еще и на 2026 год.