Рабочие Volkswagen проведут предупредительные забастовки по всей Германии

Рабочие Volkswagen выйдут на упреждающие забастовки в понедельник 2 декабря на заводах по всей Германии, заявил профсоюз IG Metall. Об этом сообщает Reuters.

Это будет первая масштабная забастовка на внутренних предприятиях Volkswagen с 2018 года.

Представители профсоюзов VW 22 ноября проголосовали за проведение ограниченных забастовок на немецких предприятиях с начала декабря после того, как переговоры по зарплатам и закрытию заводов не смогли достичь прорыва.

Начало забастовок свидетельствует о дальнейшей эскалации спора между ведущим европейским автопроизводителем и его работниками по массовым увольнениям, сокращению зарплат и возможному закрытию заводов - радикальных мер, которые, по словам компании, она не может исключить перед лицом китайской конкуренции и охлаждения потребительского спроса.

"Если потребуется, это будет самая жестокая битва на коллективных переговорах, которую когда-либо видел Volkswagen", - говорится в заявлении участника переговоров от IG Metall Торстена Грогера.

VW заявил, что продолжает полагаться на конструктивный диалог для поиска устойчивого решения.

Предупредительные забастовки в Германии обычно продолжаются от нескольких часов до суток.