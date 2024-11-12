Израиль не намерен заключать перемирие с Хезболлой до достижения военных целей

Израиль не планирует заключать соглашение о прекращении огня или соглашаться на паузу в боевых действиях с движением "Хезболла", пока израильские войска не достигнут всех поставленных целей. Об этом заявил в соцсети глава израильского Минобороны Исраэль Кац.

"В Ливане не будет ни прекращения огня, ни передышки. Мы продолжим наносить удары по Хезболле в полную силу до тех пор, пока цели войны не будут достигнуты", - написал министр, которого цитирует The Times of Israel.

По его словам, Израиль не согласится ни на какие договоренности, которые "не гарантируют его право самостоятельно усиливать контртеррористические меры и бороться с терроризмом".

Израиль намерен добиться разоружения Хезболлы, отвода войск движения за реку Эль-Литани в Ливане и предоставления жителям северных районов Израиля возможности безопасно вернуться в свои дома, добавил Кац.

Накануне министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявлял о некотором продвижении вперед в вопросе о прекращении огня в Ливане.