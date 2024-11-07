Последнее обновление: 07.11.2024 12:16

Израильские военные за сутки ликвидировали около 60 боевиков Хезболлы

В результате ударов ВВС Израиля ликвидировано около 60 боевиков ливанского шиитского движения "Хезболла". Об этом в Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За минувшие сутки истребители ВВС атаковали более 110 объектов террористических организаций "Хезболла" в Ливане и "Хамас" в секторе Газа. Среди объектов, атакованных ВВС Ливана, около 20 в районе Альбаха и северной части Литани, где ликвидировано около 60 террористов", - говорится в сообщении.

Кроме того, при сотрудничестве Северного командования атакованы десятки целей, в том числе пусковая установка, из которой производились пуски в сторону центра, военные здания, склады ЦАХАЛа и другие террористические инфраструктуры.

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