Израильские военные за сутки ликвидировали около 60 боевиков Хезболлы

В результате ударов ВВС Израиля ликвидировано около 60 боевиков ливанского шиитского движения "Хезболла". Об этом в Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За минувшие сутки истребители ВВС атаковали более 110 объектов террористических организаций "Хезболла" в Ливане и "Хамас" в секторе Газа. Среди объектов, атакованных ВВС Ливана, около 20 в районе Альбаха и северной части Литани, где ликвидировано около 60 террористов", - говорится в сообщении.

Кроме того, при сотрудничестве Северного командования атакованы десятки целей, в том числе пусковая установка, из которой производились пуски в сторону центра, военные здания, склады ЦАХАЛа и другие террористические инфраструктуры.