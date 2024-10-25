Последнее обновление: 25.10.2024 17:03

Израиль сильно ослабил радикальное движение "Хезболлах"

Израиль сильно ослабил радикальное движение "Хезболлах". К этому выводу командование ЦАХАЛ пришло почти через месяц после начала наземной операции в Ливане.

"Мы основательно разрушили командную структуру Хезболлах, и теперь есть возможность прекратить боевые действия", - заявил начальник Генштаба израильской армии Херци Халеви.

Армия обороны Израиля с конца сентября наносит удары по объектам Хезболлы в Ливане с земли и воздуха, реагируя на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории, которые радикальное шиитское движение ведет уже год в качестве поддержки боевиков палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

За время израильской операции в Ливане был убит в числе прочих лидер Хезболлы Хасан Насралла, его предполагаемый преемник Хашим ад-Дин и несколько других высокопоставленных боевиков.

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