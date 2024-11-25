Министр нацбезопасности Израиля призвал не идти на перемирие с Хезболлой

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в понедельник призвал не соглашаться на возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла". Об этом сообщает The Times of Israel.

"Еще не поздно помешать этому соглашению. Мы должны продолжать действовать вплоть до абсолютной победы! - Надо прислушаться к командирам на месте событий (...) особенно сейчас, когда Хезболла разгромлена и просит о перемирии, останавливаться нельзя", - заявил министр.

The Times of Israel напоминает, что Бен-Гвир - лидер крайне правой партии "Оцма Йехудит" - ранее категорически выступал против соглашений о прекращении огня и в секторе Газа, и в Ливане. В противном случае он грозился вывести свою партию из состава правящей в Израиле коалиции.

Тем временем посол Израиля в США Михаэль Герцог заявил, что соглашение о прекращении огня возможно добиться "в течение дней". Он отметил, что осталось согласовать лишь некоторые пункты, однако проект должен получить одобрение израильского правительства.

По данным Associated Press (AP), дискуссионным остается желание Израиля сохранить за собой свободу действий в случае, если Хезболла нарушит перемирие.

Соглашение должно будет предусматривать отвод израильских войск и отрядов Хезболлы с юга Ливана. Однако пока точно неясно, согласится ли Хезболла на такое требование, уточняет AP.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру Хезболлы на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны боевики Хезболлы ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.