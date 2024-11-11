Газпром вывели из состава латвийской газовой компании

Газпром в октябре 2024 года продал принадлежащие ему 34% акций латвийской газовой компании Latvijas gāze. Об этом сообщили представители Latvijas gāze агентству LETA.

Таким образом, 27,85% принадлежащих Газпрому акций выкупило специализированное предприятие членов правления Energy Investments, а 6,15% – литовское UAB Haupas. Сумма сделки не раскрывается.

Прошлой осенью было выкуплено 28,97% акций, которыми владел люксембургский инвестиционный фонд Marguerite Gas II S.À.RL

Представители компании отмечают, что после выкупа акций Газпрома большинство участников собрания акционеров Latvijas gāzes являются гражданами Латвии.

Глава правления Latvijas gāze Айгар Калвитис также сообщил, что продолжаются поиски решений для выкупа акций у двух других крупных совладельцев – Itera Latvija и немецкой Uniper Ruhrgas International, чтобы предприятие под контролем местного капитала стало важным игроком на энергетическом рынке стран Балтии.

Список акционеров Latvijas gāze сейчас выглядит следующим образом: Energy Investments SIA – 27.85%, UAB Haupas – 6,15%, Rietumu banka – 28,97%, Uniper Ruhrgas International GmbH – 18,26%, SIA ITERA Latvija – 16%, другие акционеры – 2,77%.