ЕС рассматривает варианты запрета новых контрактов на российский газ

Европейская комиссия оценивает, может ли она законодательно запретить фирмам Европейского Союза подписывать новые контракты на поставку российского ископаемого топлива. Об этом агентству Reuters стало известно от высокопоставленного чиновника ЕС.

Комиссия рассматривает варианты, потенциально включая торговые меры, которые могут запретить европейским компаниям заключать новые контракты на российское топливо, сообщил чиновник.

Запрет на заключение новых контрактов направлен на сокращение спотовых закупок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа (СПГ).

Комиссия также работает над юридическими вариантами, которые позволят компаниям ЕС разорвать существующие контракты на поставку газа с Россией без применения штрафных санкций, добавил чиновник.

Поскольку некоторые страны-члены пообещали заблокировать любые санкции ЕС в отношении российского газа, Еврокомиссия взамен рассматривает другие инструменты, которые могут ускорить конец зависимости Европы от российских энергоносителей.

Она планирует изложить варианты для этого в "дорожной карте", которая должна быть опубликована 6 мая.

Комиссия заявила, что любые меры по ограничению импорта российских энергоносителей должны наносить больший вред Москве, чем ЕС, и учитывать влияние на энергетическую безопасность Европы и цены на топливо.

В то же время чиновники Европейской комиссии отказались от идеи включить запрет импорта российского СПГ в рамках пакетов санкций против России, поскольку некоторые страны-члены пообещали заблокировать ограничения.