Заказы немецкого Rheinmetall растут из-за увеличения военных расходов в Европе

За три месяца до сентября 2024 года продажи Rheinmetall AG подскочили более чем на треть до $2,6 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Прибыль Rheinmetall выросла в третьем квартале, поскольку увеличение военных расходов Европы привело к росту заказов на бронетехнику, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Rheinmetall является одним из европейских поставщиков вооружений, чьи заказы стремительно выросли после того, как Россия вторглась в Украину, а США поставили под сомнение свои обязательства перед НАТО. В третьем квартале портфель заказов компании подскочил на 41% до €51,9 млрд.

По словам генсекретаря НАТО Марка Рютте, компания является частью двух совместных предприятий в Украине - центра по производству и ремонту танков, а также завода по производству боеприпасов, который близится к завершению.