Rheinmetall нарастил годовую выручку на 36%, чистую прибыль - на 34%

Германский оборонный концерн Rheinmetall AG, крупнейший в мире производитель артиллерийских боеприпасов, в 2024 году нарастил выручку на 36%, скорректированную EBIT - в 1,6 раза, при этом оба показателя обновили рекорды.

Как отмечается в пресс-релизе компании, ее выручка в прошлом году составила €9,751 млрд, EBIT без учета разовых факторов (операционная прибыль) - €1,478 млрд.

Собственный прогноз компании предполагал, что ее выручка в 2024 году составит около €10 млрд.

Портфель заказов также установил новый исторический максимум, увеличившись на 44% до €55,0 млрд.

Чистая прибыль выросла на 34% до €717 млн.

В 2025 году Rheinmetall ожидает роста выручки на 25-30%.

Совет директоров компании будет рекомендовать повышение годовых дивидендов до €8,1 с €5,7 на акцию.

Бумаги Rheinmetall дорожают на 3,1% на торгах во Франкфурте-на-Майне в среду. С начала года капитализация компании увеличилась примерно в 1,9 раза до €50,7 млрд.