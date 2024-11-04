Власти Беларуси скорректировали внешнюю политику с учетом санкций. Об этом сегодня сообщил Лукашенко, слушая доклад о некоторых вопросах кадрового обеспечения системы МИД.

"Что касается внешней политики, естественно, она скорректирована с учетом тех бешеных фашистских санкций, которые введены против нашего государства. И, как я вам когда-то говорил, забудьте про эти санкции, их нет. Ну а какие санкции? Мы переориентировали свою торгово-экономическую деятельность, мы не гигантское государство. Да, продаем немало по отношению к тому, что производим внутри нашей страны. Но это не гигантские объемы", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Например, Беларусь продает за рубеж большие объемы продовольственной продукции, спрос на которую в мире растет.

"Надо только вовремя предложить там, где будет расти этот спрос. Да и на традиционных рынках. Посмотрите - в России, Китайской Народной Республике спрос на продовольствие приличный. Даже в Европейском союзе. Хотели они у нас покупать рапсовое масло (а это большой удельный вес, который мы продаем в экспорте), они и сейчас готовы и покупают. И никто от этого не отказывается. То есть надо шевелиться для того, чтобы продать на тех рынках, где нас ждут", - призвал Лукашенко.

По его словам, сейчас Беларусь осваивает и рынки стран так называемой дальней дуги.

"Это продовольствие. А чтобы получить мясо, молоко - это самое продовольствие - нужны минеральные удобрения и техника. Научитесь, как это делают россияне, гражданскую (продукцию - прим.) и военку упаковывать в один пакет: "Хотите это купить - пожалуйста, мы вам продадим, но купите у нас и этот товар". И это тоже одно из направлений", - поставил задачу пенсионер.

В этом плане он напомнил о белорусской продукции сельхозмашиностроения, минеральных удобрениях и прочих товарах.

"Необъятный рынок, который сегодня развивается. И масштабы колоссальные в Азии. Мы ушли в развивающиеся страны и развивающийся рынок в Африке, Латинской Америке. С кем я ни встречался из глав государств, они очень хотят с нами сотрудничать. Тем более что мы активно очень себя ведем и в ШОС, и в БРИКС", - подчеркнул Лукашенко.