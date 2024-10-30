Последнее обновление: 30.10.2024 17:53

В Германии задержали россиянина по подозрению в обходе санкций

В немецком Нюрнберге сотрудники таможни задержали гражданина РФ, которого подозревают в обходе санкций. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Как пояснили в прокуратуре Франкфурта-на-Майне, задержанного подозревают в нарушении Закона о внешней торговле и платежах.

В рамках международной сети россиянин использовал свою компанию, расположенную в Германии, для закупки "морских товаров" для России в нарушение санкций.

По словам представителя Франкфуртской прокуратуры, этого мужчину подозревают в торговле спутниковыми антеннами и гидролокаторами для использования в морских глубинах.

По версии следствия, подозреваемый мог продать технологию, на которую распространяются санкции, в Россию.

Следователи также провели обыски в общей сложности на шести объектах недвижимости в Нюрнберге, Франкфурте-на-Майне, Грос-Умштадте в Гессене и в аэропорту Франкфурт-Хан. Во время обысков было изъято большое количество доказательств.

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