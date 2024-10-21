США выделили новый пакет помощи Украине на $400 млн

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. Об этом во время визита в Киев объявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - заявил Остин, которого цитирует Укринформ.

Глава Пентагона прибыл в Украину 21 октября. У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленский и главой Минобороны Рустемом Умеровым.

Перед этим США объявляли о пакете помощи на $425 млн 16 октября. В него вошли средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехника и "критически важные боеприпасы".

Ранее Зеленский заявил, что Украина и США договорились о стабильных поставках военной помощи. По словам президента, пакеты будут объявляться каждые две-три недели.