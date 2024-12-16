РФ эвакуировала из Дамаска сотни солдат

Россия вывела не менее 400 российских военных из района Дамаска, эвакуация проходила в координации с главной повстанческой группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), свергнувшей режим Башара Асада. Об этом сообщил представитель ХТШ Камаль Лабабиди в интервью Financial Times.

По его словам, из Дамаска российские военные отправились на авиабазу Хмеймим на северо-западе Сирии, а оттуда самолеты доставили военных обратно в РФ.

Согласно информации FT, эвакуация указывает на "первые признаки сотрудничества" между Москвой и ХТШ после многих лет боевых действий в ходе гражданской войны.

Как сообщил Лабабиди, переговоры о выводе российских военных прошли в отеле Four Seasonsв Дамаске, который стал фактической штаб-квартирой ХТШ.

Представитель новых властей Сирии также передал слова российского чиновника о том, что дипломатическая активность РФ в стране будет сокращена.