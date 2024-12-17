США планируют ввести дополнительные санкции против Грузии в ближайшие недели

США в ближайшие недели планируют ввести дополнительные санкции против Грузии. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он выразил "глубокую обеспокоенность" состоянием грузинской демократии.

"В пятницу мы ввели 20 новых визовых ограничений против лиц, связанных с правительством, которые несут ответственность за подрыв демократии в стране. В ближайшие недели у нас будут другие действия... у нас будут другие санкции, которые мы готовимся задействовать в ближайшие недели", – отметил он.

Ранее Госдеп США объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.

После обострения ситуации в Грузии в ноябре первыми национальные санкции ввели государства Балтии и Украина, звучат призывы к таким действиям на уровне ЕС.

В частности, недавно санкции ввели еще Эстония и Литва ввели национальные санкции против представителей грузинской власти.