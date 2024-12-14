Украина ведет переговоры с Европой о подготовке и оснащении бригад стратегического резерва

Украина ведет переговоры с европейскими странами о подготовке бригад стратегического резерва. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи в Киеве с комиссаром ЕС по обороне и космосу Андрюсом Кубилюсом.

"Отдельное внимание уделили подготовке бригад стратегического резерва. С рядом европейских стран уже ведем переговоры об оснащении и подготовке наших подразделений. Ожидаем координационную роль ЕС в ускорении этих договоренностей", – сообщил он.

Умеров подчеркнул, что Украина стремится обеспечить военных всем необходимым для приближения справедливого мира.

Глава Минобороны также отметил, что Украина стремится, чтобы в 2025 году сотрудничество с каждым партнером стало еще более эффективным. Для этого начат анализ поддержки, которую Украина получала в предыдущие годы, и определены новые направления работы: использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины; расширение тренировочной миссии EUMAM для подготовки украинских военных; инвестиции в оборонный сектор для усиления отечественного производства.