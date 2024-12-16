Посольство Беларуси в Сирии приостановило работу, дипломатов отозвали в Минск

Посольство Беларуси в Сирии приостановило работу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"С учетом сложившейся на месте обстановки посольство Беларуси в Сирии приостановило работу, дипломаты выведены в Минск" – говорится в сообщении,

Отмечается, что посол Беларуси в Сирии Юрий Слука "некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки".

По информации МИД, в Бейруте (Ливан) развернут временный консульский пункт посольства в Сирии для "продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи" гражданам Беларуси.