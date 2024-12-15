Последнее обновление: 15.12.2024 14:23

Беларусь и Оман планируют открыть прямой авиарейс

Беларусь и Оман планируют открыть прямой рейс. Такой информацией поделился в воскресенье министр иностранных дел Максим Рыженков.

"Есть планы по открытию прямого рейса из Беларуси в Оман", - сказал он.

Рыженков подчеркнул, что "все согласования уже прошли".

"Остались некие технические вещи, которые позволяют говорить о том, что при их реализации в самое ближайшее время, уже, наверное, с февраля может быть, мы можем уже об этом в практической плоскости говорить", - добавил Рыженков, которого цитируют госСМИ.

Как сообщалось, Лукашенко в субботу направился с рабочим визитом в Оман.



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