Совет ЕС ввел санкции в отношении 26 физлиц и 2 компаний из Беларуси за "поддержку РФ в войне против Украины". Заявление Совета ЕС об этом опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

В перечне фигурируют судьи, выносящие политически мотивированные решения в отношении оппонентов власти, руководители пенитенциарных учреждений, где содержатся политзаключенные, бизнесмены, получившие огромные прибыли в результате поддержки действующей власти, лица, представленные в руководстве различных компаний. В списке, например, упоминается генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Андрей Рыбаков и несколько совладельцев компании Vlate Logistik.

Что касается юрлиц, то под санкции попали Vlate Logistik LLC, транспортная компания, владеющая двумя пограничными пунктами и получающая большие налоговые льготы, и Ruzekspeditsiya LLC, которая участвовала в обходе санкций, экспортируя автомобили.

До настоящего времени с ограничениями Евросоюза столкнулись 287 физических и 39 юридических лиц, работающих в Беларуси.