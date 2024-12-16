Власти Беларуси не теряют надежд оказаться за столом "мирных переговоров" по Украине, считая, что "интересы Минска должны быть учтены". Об этом заявил замминистра иностранных дел Юрий Амбразевич.

"Белорусская сторона с самого начала предпринимала миротворческие шаги по предотвращению эскалации на Украине. Поэтому мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать в том числе и интересы белорусской стороны", - сказал он на 9-м заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД республики.