Новый министр обороны Литвы поддержала отказ от запрета противопехотных мин

Новый министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене считает, что следует рассмотреть возможность выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает LRT.

По ее словам, вопрос отказа от запрета необходимо сначала обсудить с литовскими военными и партнерами.

"Ситуация несколько схожа с вопросом конвенции о кассетных боеприпасах, потому что страны, которые представляют для нас угрозу, широко используют все это оружие. И мы не должны питать иллюзий, что, например, при дальнейшем расширении империи Россия по каким-то причинам не применит эти мины – ведь мы видим, как широко они применяют их в Украине", – сказала Шакалиене.

"Мы, по сути, ограничиваем свою способность эффективно защищаться. Поэтому в данном случае есть смысл рассмотреть этот вопрос", – добавила она.

Шакалиене также заявила, что намерена обратиться к военным за советом относительно выхода из конвенции о запрете противопехотных мин.

"Все члены Европейского Союза являются участниками Оттавской конвенции. В этой ситуации политическое согласие и политический диалог на самом деле были бы важной частью процесса. И второй важный компонент – это военные советы – как бы военные оценили эту ситуацию, – сказала министр.

"Поэтому в этой ситуации нам действительно есть что обсуждать, и тогда окончательное решение надо будет принимать на основе политических и военных аргументов", – подчеркнула она.

Дискуссию о выходе Литвы из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин ранее поддержал бывший министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Оттавскую конвенцию 1999 года, направленную на ликвидацию противопехотных мин, подписали более 160 стран, в том числе большинство западных государств. Они обязались не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не хранить и не передавать противопехотные мины.

Парламент Литвы 18 июля этого года проголосовал за денонсацию Конвенции о кассетных боеприпасах.

В начале сентября Литва подала документы о выходе генеральному секретарю ООН и официально выйдет из конвенции в следующем году.

С этого момента на страну больше не будут распространяться ограничения на приобретение, транспортировку и использование кассетных боеприпасов.