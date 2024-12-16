ЕС отправит дипломата в Сирию для контакта с новой властью

Европейский Союз хочет установить прямой контакт с новыми правителями в Сирии. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, в течение дня в Дамаск отправится самый высокопоставленный дипломат ЕС, ответственный за Сирию. Во время гражданской войны в Сирии он находился в столице Ливана Бейруте, сообщает AFP.

"Наш главный дипломат в Сирии сегодня отправится в Дамаск. Мы будем иметь там контакты", – заявила в понедельник Каллас.

Она отметила, что ЕС не может " оставить вакуум".

"Для нас это не только слова, но мы хотим видеть, что дела идут в правильном направлении. То есть не только то, что они говорят, но и то, что они делают", - пояснила она.

Каллас также заявила о намерениях проконсультироваться с главными европейскими дипломатами о том, как и на каком уровне европейцы могут иметь дело с новыми людьми, которые управляют Сирией.