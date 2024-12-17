Последнее обновление: 17.12.2024 14:49

Десять стран ЕС призвали ввести запрет на импорт российских металлов

Десять стран-членов Европейского союза – Чехия, Польша, три страны Балтии, Румыния, Дания, Швеция, Финляндия и Ирландия предлагают распространить санкции на импорт российских металлов, прежде всего алюминия.

«Поскольку металлы являются для России крупнейшим источником дохода после ископаемого топлива, мы также должны ввести дополнительные запреты на металлы», – говорится в письме, которое цитирует Reuters.

США и Великобритания, с которыми ЕС пытается согласовать ряд санкций, уже запретили импорт металлов из России. 27 стран ЕС уже ранее рассматривали подобное предложение, однако сопротивление некоторых стран, таких как Франция, сорвало усилия по введению подобных санкций, сообщает ČTK.

Но теперь, по данным из дипломатических источников, на которые ссылается Reuters, Париж больше не намерен блокировать это предложение. Большую вероятность его принятия дипломаты видят также в том, что в конце года пост председателя ЕС перейдет от Венгрии, которая не выступает за продление санкций против российской промышленности, к Польше.



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