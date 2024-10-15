ЕС готовит новый закон для регулирования миграции

Евросоюз планирует изменить правила отправки на родину мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС. Это следует из письма главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В частности, законопроект будет содержать "четкие обязательства по сотрудничеству в отношении высылаемых лиц" и должен "эффективно упорядочить процесс" отправки нелегалов на родину, говорится в письме.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюзу "нужны новые правовые рамки", чтобы повысить эффективность своих действий. Страны должны создать "уровень гармонизации и доверия", чтобы каждое государство - член ЕС признавало решение другого". Это позволит гарантировать, что "мигранты, в отношении которых в одной стране было принято решение о возвращении их на родину, не смогут воспользоваться лазейками в системе, чтобы избежать депортации, находясь в другой стране ЕС", подчеркивает глава Еврокомиссии.

В начале 2024 года после продолжительных дискуссий страны ЕС договорились о реформе Общеевропейской системы предоставления убежища, созданной в 2019 году. Кроме прочего, она подразумевает ужесточение правил по депортации мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС - например, дает возможность оперативного рассмотрения прошения об убежище уже на внешней границе ЕС.

Многие правозащитники считают, что нормы, которые должны вступить в силу с 2026 года, пренебрегают правами человека, и критикуют эти нововведения.