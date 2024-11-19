Литва усиливает наблюдение на Балтике после повреждения подводного кабеля

Литовские Военно-морские силы заявили во вторник, что усилили наблюдение за водами Балтийского моря после того, как был поврежден подводный кабель связи между Литвой и Швецией. Об этом в комментарии Reuters заявил представитель литовских Вооруженных сил.

По его словам, сейчас совместно с союзниками проводится оценка ситуации.

Представитель компании Arelion, владельца и оператора кабеля связи, сообщил Reuters во вторник, что кабель между Литвой и Швецией "полностью выведен из строя", но причина остается непонятной.

Ранее стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.

Впоследствии сообщалось о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.

Финляндия, Германия и Швеция расследуют повреждение сразу двух кабелей связи, проходящих по дну Балтийского моря.