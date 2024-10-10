Последнее обновление: 10.10.2024 17:42

Нобелевская премия по литературе присуждена Хан Ган

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году стала писательница из Южной Кореи Хан Ган.

Решение членов Шведской академии было обнародовано 10 октября.

Премия присуждена Хан Ган "за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

"В своем творчестве Хан Ган изучает исторические травмы и невидимые наборы правил и в каждом из своих произведений обнажает хрупкость человеческой жизни. Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе", - говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Размер денежной премии в 2024 году составляет 11 миллионов шведских крон (около $970 тыс., или $1,1 млн).

С 1901 по 2022 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 119 человек, в том числе - 17 женщин (среди них – белорусская писательница Светлана Алексиевич).

Хан Ган родилась в 1970 году в городе Кванджу в Южной Корее, училась в Университете Ёнсе, начала литературную карьеру в 1993 году. В 2016 году Хан Ган стала лауреатом Международной Букеровской премии за роман "Вегетарианка". Хан Ган известна и такими литературными произведениями, как "Уроки греческого", "Человеческие поступки", "Белая книга", "Твои холодные руки".

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