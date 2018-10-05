Нобелевская премия мира присуждена врачу из Конго и иракской правозащитнице

Норвежский нобелевский комитет в пятницу присудил Нобелевскую премию мира 2018 года Денису Маквеге, конголезскому гинекологу, занимающемуся оказанием медицинской помощи жертвам сексуального насилия, и Наде Мурад, иракской правозащитнице езидского происхождения, которой удалось сбежать из сексуального рабства “Исламского государства”.

Премия размером 9 миллионов шведских крон ($1 миллион) будет вручена в Осло 10 декабря.

В понедельник Нобелевская премия в области физиологии и медицины была вручена ученым Джеймсу Эллисону и Тасуку Хонджо за открытия, которые привели к прорывам в области лечения рака. Нобелевскую премию в области физики во вторник получили ученые Артур Эшкин, Жерар Муру и Донна Стриклэнд за прорыв в сфере лазерных технологий.

Ученые Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер стали лауреатами Нобелевской премии 2018 года в области химии за исследования с применением направленной эволюции для создания ферментов для новых химикатов и лекарственных препаратов.

Премия получила название в честь изобретателя динамита Альфреда Нобеля и впервые была вручена в 1901 году в соответствии с его завещанием за достижения в области науки, литературы и миротворчества.

В мае Шведская королевская академия наук сообщила, что не будет вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, поскольку сразу несколько членов академии подали в отставку из-за скандала вокруг обвинений в сексуальных домогательствах.