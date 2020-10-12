Последнее обновление: 12.10.2020 15:18

Нобелевская премия по экономике присуждена за новые форматы аукционов

Нобелевская премия по экономике 2020 года присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Об этом Нобелевский комитет объявил в понедельник, 12 октября.

Милгром и Уилсон удостоены награды "Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля" "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов", говорится на сайте Нобелевской премии. Сделанные американскими учеными открытия принесли пользу продавцам, покупателя и налогоплательщикам во всем мире, отмечается далее в сообщении, передает DW.

В 2019 году высшая международная научная награда по экономике была вручена американским экономистам Абхиджиту Банерджи и Майклу Кремеру, а также французскому экономисту Эстер Дюфло за "экспериментальный подход" к борьбе с мировой бедностью.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование