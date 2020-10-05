Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали трое вирусологов из США и Великобритании

Высшую награду за научные достижения в области физиологии или медицины разделят американские вирусологи Харви Олтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хаутон за открытие вируса гепатита С.

Об этом Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 5 октября.

В 2019 году Нобелевскую премию по медицине получили американец Уильям Кейлин-мл., британец Питер Рэтклифф и американец Грегг Семенза за исследование того, "как клетки чувствуют доступность кислорода и адаптируются к нему". Годом ранее лауреатами стали американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё за открытие имуннотерапии раковых опухолей, которая проводится путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции, передает DW.

Премию в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, в его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек. В общей сложности Нобелевская премия по медицине вручалась уже 110 раз, ее лауреатами до 2019 года включительно становились 219 человек, из них лишь 12 женщин. 6 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по физике, 7 октября - по химии, 8 октября - по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 956 тысяч евро). Традиционная церемония вручения наград сменила формат из-за пандемии заболевания COVID-19. Награждение по традиции происходило в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.