Последнее обновление: 03.10.2024 10:58

Израиль впервые сообщил о потерях в ходе боевых действий на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели восьми своих военнослужащих в ходе боевых действий против вооруженных формирований шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Таким образом ЦАХАЛ впервые объявил о потерях в ходе наземной операции в республике, пишет издание The Times of Israel.

Согласно информации, погибли капитаны Эйтан Ицхак Остер, Харель Этингер и Итай Ариэль Гиат, сержанты Ноам Барзилай, Ор Мантзур и Назаар Иткин, старшие сержанты Альмкен Терефе и Идо Бройер. Офицер и четыре солдата сил особого назначения "Эгоз" и рядовой разведывательного отряда бригады "Голани" получили тяжелые ранения.

По данным пресс-службы, потери армии обороны с момента начала операции в секторе Газа и вдоль границ палестинского анклава достигли 346 человек. Общее число убитых израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило 723.

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