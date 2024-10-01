ЦАХАЛ заявил о подготовке Хезболлой массированной атаки на север Израиля

Ливанское движение "Хезболла" создавало военные позиции у границы с Израилем, чтобы оттуда атаковать израильскую территорию. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По его словам, Хезболла готовила плацдарм для вторжения в Израиль, аналогичного терактам 7 октября 2023 года. Он добавил, что ливанские деревни по соседству с израильскими деревнями были превращены в военные базы уже для атаки на Израиль, а командование Хезболлы называло план вторжения "Завоевание Галилеи".

Хагари напомнил о резолюции СБ ООН 1701 от 2006 года, которая запрещает бойцам "Хезболлы" присутствовать на ливанской территории к югу от реки Эль-Литани, протекающей в 30 км от ливано-израильской границы.

"Если государство Ливан и мир не могут отодвинуть "Хезболлу" от нашей границы, у нас нет другого выбора, как сделать это самим", - объяснил Даниэль Хагари, которого цитирует The Times of Israel.

Он подчеркнул, что Израиль ведет войну с Хезболлой, а не народом Ливана, и старается не допустить вреда мирным жителям.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов Хезболлы в приграничном районе на юге Ливана.